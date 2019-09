SONDAGGIO CM.IT - Lazio-Roma: biancocelesti favoriti

SONDAGGIO CALCIOMERCATO.IT LAZIO ROMA / Un derby della Capitale come sempre caldissimo quello in programma stasera, con la Roma in cerca di certezze e la Lazio che vuole confermarsi dopo l'ottima partenza contro la Sampdoria con il 3-0 in trasferta.

Secondo i follower di Calciomercato.it su Twitter, a spuntarla saranno proprio i biancocelesti: il 45% dei votanti al nostro sondaggio vede la squadra di Inzaghi trionfare, quasi il doppio rispetto al 23% che ha optato per Paulo Fonseca. Il restante 31%, invece, ha scelto il pari.

