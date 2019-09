Real Madrid, la 'bomba' di Zidane: sorpresa Pogba

CALCIOMERCATO REAL MADRID BOMBA POGBA / Una frase di Zinedine Zidane, durante la conferenza stampa di ieri, ha sconvolto gli equilibri del calciomercato spagnolo. Il francese, tra il serio e il faceto, ha affermato che "fino al 2 settembre, sul mercato, possono esserci una o due bombe". Nessuno sa se l'allenatore stesse scherzando o se, effettivamente, stesse lasciando aperta la porta a una nuova sorpresa di calciomercato.

In ogni caso, secondo 'AS', l'unico colpo a cui Zizou poteva far riferimento è sempre il suo oggetto del desiderio, Paul Pogba . Col mercato inglese chiuso da tempo l'affare è praticamente impossibile, ma la situazione che l'ex juventino sta vivendo con i Red Devils, tesissima dentro e fuori dal campo, lascia aperta una fiammella di speranza ai blancos. Vedremo se la la "bomba" di Zidane esploderà o meno...

