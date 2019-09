Juventus, dalla Germania: contatti avanzati per Boateng, c'è l'indizio

CALCIOMERCATO JUVENTUS BOATENG BAYERN MONACO INFORTUNIO CHIELLINI - Jerome Boateng balza in pole per sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini: è questo quello che sostengono dalla Germania diverse autorevoli fonti. Secondo 'Sky Deutschland', la Juventus sarebbe entrata in contatto col Bayern Monaco e con l'entourage del calciatore per sondare la disponibilità ad un eventule trasferimento.

Nella lista dici sarebbero, però, anche l'exdel. Ulteriore indizio è fornito dalla 'Bild' che segnala l'assenza del 30enne centrale tedesco, fratello di Kevin-Prince Boateng della Fiorentina, al tradizionale servizio fotografico della squadra con la società che produce birra, sponsor storico dei bavaresi. Attenzione alla possibilità di inserimento nella trattativa di Mario, richiesto dal connazionale nel mirino di tre società del Qatar . Tutto è possibile in queste ultime ore che mancano da qui alle 22 di domani sera.