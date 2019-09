Milan, tutto fermo per Mariano Diaz: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN MARIANO DIAZ REAL MADRID / Uno dei casi più spinosi per il calciomercato del Real Madrid è quello relativo a Mariano Diaz. L’attaccante è fuori dai piani di Zinedine Zidane, che ha chiesto alla dirigenza di trovargli una nuova collocazione quanto prima.

Nessun club, però, si è avvicinato finora alle richieste economiche dei blancos (superiori ai 20 milioni) né a quelle del calciatore, che percepisce uno stipendio da oltre 4 milioni netti.

La punta, nelle scorse settimane, era stato nel mirino della Roma (che ha poi virato su Kalinic) e, negli ultimi giorni, anche del Milan: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, ad oggi non ci sono state novità né nuovi contatti con alcun club.

L’entourage del calciatore non ha ricevuto chiamate e l’ipotesi permanenza al Bernabeu continua a prendere quota. Resta poco più di un giorno per trovare una soluzione in extremis.