CALCIOMERCATO GENOA ANKERSEN ROMULO/ Romulo, jolly del Genoa, potrebbe lasciare il Grifone nelle ultime battute di questa sessione estiva di calciomercato.

In caso di partenza dell'ex giocatore di Juventus e Genoa, il club rossoblù, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbe scelto Petern. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Il terzino del Copenaghen potrebbe lasciare la sua squadra a zero e, ad aiutare la buona riuscita della trattativa, ci sarebbero stati i contatti diretti col giocatore di Schone e Lerager, suoi connazionali.