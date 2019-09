Real Madrid, assenza sorprendente tra i convocati: novità di mercato?

CALCIOMERCATO REAL MADRID NACHO CONVOCATI / Il Real Madrid affronterà il Villarreal questa sera in trasferta, e il club blanco ha reso nota questa mattina la lista di convocati per la sfida. Oltre alle assenze dovute agli infortuni (tra le quali quella di James Rodriguez) spicca quella di Nacho.

Secondo il quotidiano spagnolo 'AS', il canterano non avrebbe alcun problema fisico e la decisione di Zidane sarebbe puramente tecnica. Una scelta che ha fatto accendere gli allarmi in Spagna: novità di calciomercato in vista per il difensore? Nei mesi scorsi, lo spagnolo era stato accostato anche a Inter e Roma.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!