CALCIOMERCATO SERIE A DE LIGT LUKAKU / La sessione estiva di calciomercato in Serie A si è appena conclusa. Il gong di chiusura è arrivato alle 22 di oggi, ed ha sancito la fine delle trattative per le squadre italiane. Molti colpi piazzati dalle big e non solo, che hanno portato in Italia molti campioni di caratura internazionale. La regina del mercato è come sempre la Juventus, che si è piazzata anche quest'anno al primo posto nella classifica degli acquisti più onerosi. L'acquisto del difensore centrale de Ligt dall'Ajax per 85,5 milioni di euro, ha fatto guadagnare ai bianconeri il primato per l'acquisto più oneroso dell'estate in Italia. Le rivali dei bianconeri non sono state di certo a guardare, e sono riuscite ad assicurarsi innesti importanti per provare ad arginare il dominio juventino. Infatti al secondo posto di questa speciale graduatoria troviamo l'Inter con l'acquisto di Romelu Lukaku. Il gigante belga è arrivato alla corte di Antonio Conte dal Manchester United per 65 milioni più 10 di bonus. Il podio è chiuso da un altro colpo nerazzurro: l'acquisto di Niccolò Barella da parte dell'Inter. Il giovane centrocampista è approdato all'Inter in prestito per 12 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25. Inoltre saranno versati ulteriori bonus nelle casse del Cagliari che potrebbero far arrivare l'affare intorno ai 50 milioni.

Al quarto posto troviamo il rinforzo principale dell'attacco del Napoli Hirving Lozano. L'esterno prelevato dal PSV è stato pagato 42 milioni, un sacrificio economico che ha portato i suoi frutti già all'esordio dove ha segnato contro la Juventus nella sfortunata partita persa 4-3 allo Stadium. Al quinto posto ritroviamo la Juventus. Danilo arrivato dal City nello scambio con Cancelo, è costato ai bianconeri 37 milioni.

Calciomercato Serie A, il riscatto di Kessie chiude la top 10

Sesto posto in classifica occupato da Kostas Manolas, il forte difensore greco è passato dalla Roma al Napoli per 36 milioni, valore della clausola del giocatore. Per trovare l'acquisto più oneroso della Roma dobbiamo arrivare al settimo posto. Leonardo Spinazzola, nello scambio con la Juventus che ha coinvolto anche Luca Pellegrini, è costato 29,5 milioni ai giallorossi.

Un altro difensore acquistato dalla Juventus occupa l'ottavo posto.è arrivato dalper 26 milioni, ma il calciatore è stato lasciato in prestito ai rossoblu per questa stagione. Al nono posto ecco che troviamo il. L'acquisto più oneroso dei rossoneri è stato, attaccante portoghese arrivato dalper 25 milioni. Chiude la top ten il colpo last minute del Torino, acquistato Verdi dal Napoli in prestito per 3 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni più 2 di bonus, quindi per un totale di 25 milioni.

Franck Kessie è il primo giocatore fuori dai migliori dieci. Il riscatto del centrocampista dopo due anni di prestito è costato al club milanese 24 milioni. Il nuovo portiere della Roma Pau Lopez, arrivato dal Betis Siviglia per 23,5 milioni, si piazza al dodicesimo posto. Come detto in precedenza Luca Pellegrini è stato coinvolto nello scambio per portare Spinazzola alla Roma. Il giovane terzino è stato pagato dalla Juventus 22 milioni. A pari merito in classifica c'è l'esterno Lazaro, arrivato all'Inter sempre per 22 milioni. Chiude la top 15 Diawara, arrivato dal Napoli nell'operazione Manolas. Il costo di entrambi i giocatori è stato di 21 milioni. Restano fuori dalla classifica due acquisti eccellenti effettuati dalla Fiorentina. I viola si sono assicurati due campioni come Ribery e Boateng pagando solo 1 milione per il secondo, due colpi che fanno sognare i tifosi viola. Vedremo se il podio di questa classifica rispecchierà anche quella finale della Serie A.

1. de Ligt da Ajax a Juventus - 85,5 mln

2. Lukaku da Manchester United a Inter - 65 mln + 10 di bonus

3. Barella da Cagliari a Inter - 12 mln prestito + 25 obbligo di riscatto + 8 bonus

4. Lozano da Psv a Napoli - 42 mln

5. Danilo da Manchester City a Juventus - 37 mln

6. Manolas da Roma a Napoli - 36 mln

7. Spinazzola da Juventus a Roma - 29,5 mln

8. Romero da Genoa a Juventus - 26 mln

9. Leao da Lille a Milan - 25 mln

10. Verdi da Napoli a Torino - 25 milioni

11. Kessie da Atalanta a Milan - 24 mln (riscatto)

12. Pau Lopez da Betis a Roma - 23,5 mln

13. Luca Pellegrini da Roma a Juventus - 22 mln

14. Lazaro da Hertha Berlino a Inter - 22 mln

15. Diawara da Napoli a Roma - 21 mln

Marco Deiana