CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC EMRE CAN BARCELLONA - Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, prima del match contro il Napoli è stato chiaro: "Se non ci saranno opportunità rimarremo così". E questa opportunità potrebbe davvero chiamarsi Ivan Rakitic.

Inserito dalnella trattativa colper(sfumata?), il croato è ancora in uscita visto che il tecnico Ernestonon sembra più intenzionato a puntare su di lui (anche ieri in panchina contro l') E, secondo 'Sport', in queste ultime ore i contatti tra il dirigente bianconero e gli omologhi catalani si sarebbe intensificati per cercare di trovare una soluzione. I negoziati proseguono e potrebbe anche arrivare la fumata bianca entro la giornata di domani, giorno di chiusura della sessione estiva del. Si valuta la possibilità di inserirenella trattativa, così come resta valida la possibilità di un arrivo del 31enne centrocampista a Torino in prestito oneroso con obbligo di riscatto alla fine della stagione in corso. Juve al lavoro per l'ultimo colpo, non si molla la pista