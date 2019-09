Atalanta, asse caldo col Siviglia: c'è Kjaer

CALCIOMERCATO ATALANTA KJAER SIVIGLIA RESCISSIONE CONTRATTO SKRTEL - Dopo Muriel e Arana, ecco Simon Kjaer. È caldo l'asse Atalanta-Siviglia in questa sessione di mercato e si avvicina la felice conclusione della terza trattativa tra le due società.

Vista la vicina rescissione di Martin Skrtel , i nerazzurri si sono messi sulle tracce di un difensore per rinforzare il reparto a disposizione di Gian Piero. Oltre alle idee Kannemann e Ferrari , è l'ex Palermo e Roma Kjaer il giocatore in pole position per sostituire lo slovacco: secondo quanto riporta 'Sky', le parti sono vicine e si discute dell'ingaggio del 30enne centrale danese.