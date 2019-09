NEYMAR BARCELLONA PSG CALCIOMERCATO / Il lunghissimo tira e molla tra Barcellona e PSG per Neymar si è concluso con un nulla di fatto. Una trattativa serrata che si è chiusa nelle ultime ore senza accordo tra le società, con tanti fattori in ballo come la parte economica e i giocatori da inserire.

Lo stesso Neymar, infatti, avrebbe annunciato ai suoi compagni di squadra che il suo addio è solamente rimandato. Come riportato dal giornalista di 'Radio France' Bruno Salomon, il brasiliano ha già fatto sapere di voler giocare con il PSG ma di avere comunque intezione di tornare al Barcellona, stavolta davvero a tutti i costi. Una stagione in più a Parigi, in cui comunque Neymar ha intenzione di dare il massimo e di allenarsi con serietà per il suo attuale club. Poi, però, nel 2020 il suo addio al PSG si consumerà senza troppi rimpianti. Una decisione comunicata anche ai suoi amici del Barcellona. Ancora un anno, poi Neymar tornerà alla carica.

F.I.