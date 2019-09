CALCIOMERCATO ATALANTA TORINO BARROW EDERA / Questa sera Atalanta e Torino si sfideranno in uno dei match più interessanti di questa seconda giornata, non fosse per i due big match Juve-Napoli e Lazio-Roma. Entrambe le formazioni sono reduci dalla vittoria al debutto e sono quindi in cera di conferme.

La partita di, però, potrebbe rappresentare l'occasione giusta anche per parlare di calciomercato.

Il Torino, infatti, dopo l'eliminazione in Europa League ha intenzione di mettere a segno qualche colpo in attacco. Come riporta 'Sky Sport', i granata - che hanno preso Samir Ujkani come vice di Sirigu - avrebbero proposto uno scambio di prestiti all'Atalanta. Sul piatto Musa Barrow, che piace tantissimo al ds Bava, e Simone Edera. Il primo è un pallino del dirigente del Toro, il secondo è un esterno molto interessante che lo scorso anno ha giocato anche al Bologna. Gli orobici, però, non sono del tutto convinti a causa dell'infortunio dello stesso Edera che non sarebbe disponibile nell'immediato. I granata, intanto, hanno in programma un nuovo assalto a Simone Verdi del Napoli, con Idrissi e Kamano che restano idee vive.

F.I.