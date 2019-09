CALCIOMERCATO SAMPDORIA GABBIADINI DINAMO MOSCA / Mancano poche ore alla fine del calciomercato e tante squadre provano a piazzare il colpo in effetto o a sfoltire la rosa, anche in direzione estero. In molti hanno pescato in Serie A in questa sessione estiva e la Dinamo Mosca ci ha provato a più ripresa.

Prima, poie ora in casa

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Come riporta 'Sky Sport', infatti, il club russo avrebbe fatto pervenire ai blucerchiati un'offerta da 12 milioni di euro per Manolo Gabbiadini. Una proposta puntualmente rifiutata dai doriani, con l'esterno che vuole restare a Genova e tornare decisivo come prima della cessione al Napoli. Troppo importante, inoltre, un giocatore così per Di Francesco, che ha a disposizione anche pochi esterni e non è riuscita a riprendere Defrel.

F.I.