TERREMOTO NORCIA ARQUATA ACCUMOLI / La terra torna a tremare. Questa notte una serie di scosse hanno colpito nuovamente le zone già segnate dal terremoto del 2016. Come riporta l'INGV su Twitter, alle ore 2.02 c'è stato un sisma di magnitudo 4.1 - con profondità 8 chilometri - avvertito tra Norcia, Arquata del Tronto e Accumoli.

Un'attivirà sismica che è andata avanti per tutta la sera, con continue scosse di magnitudo compresa tra 2 ee che hanno avuto epicentro vicino(Perugia).

Quella più forte - si legge su 'Rainews' - è stata invece avvertita anche nel reatino, ad Ascoli Piceno, Macerata e Ancona, dove al momento non si registrano danni. Fortunatamente, come sottolinea sui social anche il profilo dei Vigili del Fuoco, non sono arrivate richieste di aiuto e altre segnalazioni di danni. Tanto lo spavento per la gente che si è riversata per strada: "Stanotte sarà dura dormire ma non molliamo", ha detto all'Ansa il vicesindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi.