CALCIOMERCATO INTER CHIESA POLITANO FIORENTINA / L'Inter continua a essere grande protagonista di questo finale di calciomercato, stavolta in uscita. La Fiorentina è in forte pressing per Matteo Politano, che con il cambio di modulo e gli ultimi arrivi in casa nerazzurra sembra destinato a trovare poco spazio. I toscani, invece, cercano fortemente un esterno, viste le difficoltà per arrivare a De Paul. Anche se alcune indiscrezioni parlano di un'offerta da 30 milioni rifiutata da Marotta, intenzionato a trattenere il giocatore.

I viola sono usciti allo scoperto per l'ex Sassuolo, riscattato in estate dall'Inter, ma - come riporta 'La Gazzetta Sportiva' - non si segnalano contatti diretti tra i due club nelle persone di Ausilio e Pradé e non sembrano essere arrivate offerte concrete. Anche perché la richiesta dei nerazzurri per Politano è di 35 milioni di euro e la Fiorentina non ha fatto trasparire di voler spendere quella cifra. La società nerazzurra, però, vuole tenere caldi e positivi i rapporti con il club gigliato. Il pensiero dell'Inter va a Federico Chiesa, con l'obiettivo di balzare in pole in vista della prossima estate: la Juventus sembrava essere in primissima fila con i Della Valle, ma il passaggio di proprietà riazzera le gerarchie. E Marotta ha intenzione di battere tutti sul tempo, magari anche con l'affare Politano.

F.I.