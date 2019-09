Video - Serie A, Lazio-Roma: gol e highlights

VIDEO LAZIO ROMA DERBY GOL HIGHLIGHTS / La seconda giornata di campionato, oltre a Juventus-Napoli, offre anche un'altra supersfida come il derby capitolino tra Lazio e Roma.

Due squadre che arrivano in momenti opposti, visto che i biancocelesti hanno vinto nettamente all'esordio in trasferta mentre la squadra disi è fatta rimontare per tre volte in casa dal. A fine gara Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Lazio-Roma.