Juventus, infortunio De Sciglio: le ultime

JUVENTUS INFORTUNIO DE SCIGLIO / Nuova tegola in casa Juventus. Ieri sera, all'inizio del big match contro il Napoli vinto poi allo scadere per 4-3 grazie alla clamorosa autorete di Koulibaly, i bianconeri hanno perso per infortunio anche Mattia De Sciglio.

Qualche ora dopo la partita il club bianconero ha confermato che il terzino ha accusato un problema muscolare, con ulteriori dettagli rimandati a dopo esami specifici che effettuerà in giornata. Il sospetto, comunque, è che De Sciglio possa aver rimediato qualcosa di più serio, come per esempio una lesione del flessore. A meno di colpi di scena salterà sicuramente i prossimi impegni della Nazionale.