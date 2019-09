CALCIOMERCATO INTER ICARDI / In casa Inter continua ovviamente a tenere banco il 'caso' Icardi. Come riporta stamane il 'Corriere dello Sport', la moglie-agente dell'ex capitano nerazzurro è su tutte le furie per la pubblicazione online del documento contenente la richiesta di danni da parte del centravanti argentino.

Wanda Nara sostiene con forza che suo marito nonché assistito abbia fatto causa al club solo per essere reintegrato e per poter finalmente svolgere gli allenamenti - parte tattica compresa - con mister Conte(qui tutte le 'contestazioni' dell'argentino).

Stando al 'Corriere dello Sport', la società targata Suning sta preparando il suo dossier per la causa.

A quanto pare sono stati raccolti filmati e foto degli allenamenti a cui ha preso parte ed entro martedì è attesa la nomina dell'arbitro di parte del club che si presuma possa essere un avvocato molto noto.

Sul futuro di Icardi tanto fumo: le ipotesi di cessione (più in prestito che a titolo definitivo, ma solo previo un rinnovo ai limiti dell'assurdo visti i rapporti tesissimi) a Monaco e Atletico Madrid sembrano essere del tutto sfumate, mentre l'assalto al foto-finish della Juventus non si può escludere anche se a meno di colpi di scena verrebbe respinto con forza dalla dirigenza interista.

Per il 'Corriere della Sera' resta in piedi solo una pista, a dir poco clamorosa: quella che porta al Barcellona. Sfumato Neymar, che resterà al PSG, i blaugrana continuano di fatto ad aver bisogno di un rinforzo di spessore per un attacco falcidiato da infortuni. Per 'Maurito' si tratterebbe di un ritorno, dato che è cresciuto nella 'Cantera' catalana.

Bisogna dire, però, che i rapporti non certo idilliaci con Messi - senza considerare le sue caratteristiche tecniche poco congeniali al calcio della squadra di Valverde - rendono complicatissima se non impossibile questa operazione. Le percentuali quindi di una sua permanenza a Milano (perlomeno fino a gennaio) sono, al momento, piuttosto alte.