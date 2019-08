CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO / Svolta nella notte e trattativa ormai in dirittura d'arrivo, ultimi dettagli permettendo.

Come detto nelle scorse ore, il Fluminense per Pedro non era molto convinto del prestito con obbligo di riscatto e nella giornata di sabato laha lavorato soprattutto su questo fronte per tentare di stringere i tempi, aprendo anche all'acquisto a titolo definitivo in modo da ottenere uno sconto sulla valutazione da 18-20 milioni di euro fatta dal club carioca. Le parti sono sempre più vicine e l'accordo può arrivare ad una cifra inferiore ai 15 milioni (di cui solamente la metà andranno al Flu, visto che detiene il 50% del cartellino dell'attaccante), più una percentuale sulla futura rivendita (tra il 20 e il 30%).