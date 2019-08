Juventus-Napoli, Di Lorenzo commenta la sconfitta degli azzurri

JUVENTUS NAPOLI DI LORENZO/ Intervenuto in zona mista, dove era presente anche il nostro inviato di Calciomercato.it. Giovanni Di Lorenzo ha parlato della sconfitta del suo Napoli con la Juventus: "Non siamo partiti bene, poi siamo riusciti a rimetterla in piedi sotto di tre reti. Dispiace per il gol nel finale, però abbiamo fatto bene e dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto in maniera positiva.

Com'è stato affrontare? Ho cercato di fare quello che mi ha chiesto il mister, fare il mio lavoro. Sono contento per la prestazione mia e di tutta la squadra. Il gol anticipando? Sono contento, però speravo di uscire dallo 'Stadium' con almeno un punto"

