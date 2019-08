JUVENTUS NAPOLI MARTUSCIELLO MATUIDI/ Intervenuto nella conferenza stampa post partita, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it, Giovanni Martusciello ha parlato del futuro di Blaise Matuidi: "Non compete a me parlare di mercato, non so se fosse in vendita. Ha una generosità straordinaria e oggi ci ha messo anche qualità. Somiglia un po' a me quando giocavo, ho una simpatia particolare per lui. Se andasse via sarebbe un fulmine a ciel sereno. È un campione del mondo e siamo straordinariamente contenti di lui".

Martusciello ha poi parlato di Chiellini e Dybala: "Ho sempre odiato Chiellini da avversario, era un rompiscatole forte. Però conoscendolo è un ragazzo straordinario, con grande entusiasmo e il gesto con Koulibaly lo conferma. Dopo l'infortunio, era lui a darci coraggio per la partita. Dybala può fare il lavoro di Higuain, è bravissimo nel primo controllo. Stasera Gonzalo e Ronaldo hanno fatto anche fatto in lavoro prezioso anche in fase di non possesso. Higuain ha qualità tecniche straordinarie e in più fa giocare bene la squadra. Non devo certo sottolineare io le le sue qualità".

Infine, il vice-allenatore della Vecchia Signora ha detto la sua sul campionato: "L'Inter si è rinforzata, ma il Napoli ha grande abitudine a questi livelli e un gruppo forte con qualità. Sarà un bel duello per lo scudetto".