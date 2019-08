JUVENTUS NAPOLI DANILO/ Ascoltato ai microfoni di 'Sky Sport', Danilo, difensore della Juventus, ha parlato del suo ingresso in campo e della prima rete con la maglia bianconera: "Felice per il gol, anche perchè sto trovando la forma migliore.

Non ho avuto il tempo di realizzare, sono entrato ed è stato tutto così veloce, ho visto tanto spazio davanti a me e ho corso". (ride, ndr)

Danilo ha poi aggiunto: "Ci sono tante cose da migliorare e aggiustare, ma vincere ci aiuta per rafforzarci come squadra. Ci hanno segnato tre reti, ma noi abbiamo continuato a crederci fino alla fine". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!