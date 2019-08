JUVENTUS NAPOLI ANCELOTTI / Al termine di Juventus-Napoli, Carlo Ancelotti si è recato in conferenza stampa per commentare il pirotecnico 4-3 dell'Allianz Stadium arrivato all'ultimo secondo con un incredibile autogol di Koulibaly. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco la sua analisi: ''Male prima ora, bene ultima mezz'ora. Un errore ci ha costretti alla sconfitta, meritata perché per 60 minuti abbiamo fatto male".

La prestazione di Fabian Ruiz e della difesa azzurra: ''Era ben posizionato, abbiamo sofferto il pressing sui due centrali.

Sette gol in due gare? Serve più concentrazione, dobbiamo difendere meglio. Troppo blandi sulle marcature. Presi gol di Higuain e Ronaldo a difesa piazzata. Siamo stati messi sotto sul piano del l'aggressività, alla fine non avevamo energie neanche noi"

L'infortunio di Insigne: ''Ha un fastidio alla coscia, ho preferito non rischiare. Ghoulam l'ho tolto perché era già ammonito. Sul 3-0 siamo tornati sul pezzo, l'autogol fa male ma sono più dispiaciuto per la prima ora''.

I nuovi arrivati: ''Elmas? Tutti possono giocare dall'inizio, quando ci saranno tante partite inizieremo le rotazioni. Lozano molto bene all'esordio, ha mostrato gran carattere e personalità. Ci darà una grande mano"