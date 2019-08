JUVENTUS NAPOLI MARTUSCIELLO/ Giovanni Martusciello, vice-allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria sul Napoli di Ancelotti: "Chiaramente il calo fisico è stato importante contro una squadra forte come il Napoli. Ci hanno messo in difficoltà, ma dobbiamo risaltare quell'ora di gioco dove si poteva concretizzare qualche situazione in più. Sul 3-0, complice qualche situazione precaria, forse abbiamo ragionato in maniera sbagliata".

Sugli errori: "Quando si commettono errori di posizionamento e reazione rischi di fare la frittata, poi ha inciso un po' tutto nella ripresa, dai tre gol di vantaggio ai troppi ragionamenti, compresa un po' di paura che ha fatto il tutto. Dalle amichevoli ad oggi, ciò che mi ha colpito è che questo è un gruppo che non molla mai".

Sui singoli: "Inizialmente l'idea di questo gruppo era di difendere basso poi colpire in contropiede, anche se poi il primo gol è arrivato da una ripartenza veloce.

Non è una cosa da fare un mese, abbiamo lavorato su delle caratteristiche di qualche giocatore, sul quale prima avevamo qualche preconcetto,in particolare".

Sul lavoro e il percorso: "Siamo fortunati di avere una qualità individuale alta, vanno solo indirizzate le linee di passaggio. Lo abbiamo fatto molto bene oggi, dobbiamo essere ancora più convinti di andare in quella direzione, chiaro che se commetti un errore hai poco tempo per rimediare".

Sui pochi giocatori utilizzati da Sarri: "Non posso prevedere il futuro, ma vi assicuro che si attingerà a molti altri giocatori senza perdere l'idea e l'identità di squadra, si faranno dei cambiamenti mirati con la necessità di partire con chi ha avuto meno spazio in queste partite. De Ligt è ancora un pochino dietro, viene da una squadra differente, un campionato diverso, anche lui ha fatto una buona ora poi è venuto meno anche a livello di condizione, come altri, qualche errore. E' un giocatore di altissimo livello, e non ha fatto rimpiangere Chiellini".

Su che cosa gli ha comunicato Sarri dopo il match: "Dice che ora sarete tutti contenti dei sette gol, ma che lui non è felice dei gol subiti".