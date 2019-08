JUVENTUS NAPOLI ANCELOTTI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della sconfitta con la Juventus: "Non positivo, abbiamo fatto un'ora negativa, siamo rimasti in partita, ma poteva finire in qualunque risultato, la prestazione non sarebbe cambiata molto, a mio parere insufficiente. La sfida è cambiata perchè la Juve ha giocato più di contropiede, ho messo dentro due giocatori più freschi anche per evitare problemi con le ammonizioni.

Sulla tattica: "Abbiamo dato la possibilità alla Juventus di pressare, quando invece con una gestione migliore avremmo potuto fare meglio. Fabian è rimasto isolato, ma non siamo mai riusciti ad arrivarci perchè poi gli spazi per ripartire c'erano".

Aggiunge: "Abbiamo tentato di pressare in avanti, alzando un centrocampista, ma i gol sono nati sulla difesa piazzata, come quello di Ronaldo o di Higuain.

La marcatura deve essere più stretta e più forte, si deve scalare un attimo prima e marcare in area".

Sui centrali e i 7 gol subiti in due partite: "La fase difensiva è un problema collettivo e di sacrificio, evidentemente in questo momento stiamo facendo poco sotto quest'aspetto".

Sulla Juventus: "E' una squadra con tanta qualità, forza, carattere e quando sono partite di livello loro riescono a dare sempre il 100%. Possiamo competere però abbiamo perso una grande occasione, ma abbiamo iniziato a giocare quando la partita era già perso. Rimane questa ora che lascia un po' di amaro in bocca".

Sulla delusione: "Normale, quando non si vince, lo sarei stato anche se avessimo pareggiato. Loro hanno due punti in più del normale, ma avrei fatto le stesse considerazioni. Ora Koulibaly ha la possibilità di lavorare e ritroverà la condizione migliore".