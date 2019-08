p>JUVENTUS NAPOLI CRISTIANO RONALDO / Questa volta all'Allianz Stadium non è riecheggiato il celebre ''Siuuuu'' che accompagna di consueto l'esultanza diEppure il campione portoghese dellacontro ilha timbrato per la prima volta il cartellino ma ha esultato in modo polemico dopo il momentaneo 3-0 siglato nella ripresa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Perché? Nel mirino infatti c'è il Var: Ronaldo ha imitato il simbolo del monitor che solitamente viene fatto dagli arbitri nel momento in cui si va ad analizzare un episodio dubbio dopo il gol annullato al Tardini una settimana fa contro il Parma a causa di un millimetrico fuorigioco.