p>JUVENTUS NAPOLI HIGUAIN / Al termine dell'incredibile partita vinta dallaall'ultimo secondo con il risultato di 4-3 sul, Gonzalo, autore di un bellissimo gol, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare questa importantissima vittoria per la squadra di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: "E' stato come andare sulle montagne russe. Da 3-0 a 3-3, hanno fatto due gol veloci. Non può succedere una roba del genere, poi è arrivata nel finale la vittoria che posso dire che è meritata"

L'importanza dei tre punti: ''E' una vittoria importantissima, nella seconda partita di campionato c'è spazio per degli errori ma dobbiamo migliorare. Alla fine abbiamo ottenuto la giusta riconoscenza''.

L'affetto dei tifosi: ''Io sono tornato con la motivazione di rimanere qui. Lo sto dimostrando, sono attaccato a questi colori e ai miei tifosi''.