p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI ATLETICO MADRID / In questi ultimi due giorni di calciomercato, l'cercherà in tutti i modi di trovare una nuova sistemazione per Mauro: condizione che farebbe anche crollare la causa legale avanzata dallo stesso giocatore argentino nei confronti del suo club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato da Calciomercato.it l'Inter ha aperto anche ad un'eventuale partenza in prestito: Monaco, Paris Saint Germain, Juventus e Atletico Madrid sono le uniche pretendenti in corsa anche se il tempo stringe e i club sono pronti ad abbandonare la pista Icardi.

Alla vigilia della sfida contro l'Eibar, Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche dell'accostamento del suo club a Icardi: ''Non parlo dei ragazzi che non ci sono, parlo solo di quelli che sono con noi. Stiamo aspettando che chiuda il mercato per definire chiaramente quali ragazzi rimarranno fino a dicembre. Ripeto che mi piacerebbe che fosse come in Inghilterra, iniziare il campionato con la squadra che inizierà la stagione".