p>CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA / Nelle prossime ore è prevista l'accelerata decisiva per il passaggio di Patrickal come raccontato da Calciomercato.it il club di proprietà della Red Bull ha superato negli ultimi giorni la concorrenza diTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' i contatti tra le parti sono continui e il trasferimento è in via definizione: la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. La Roma attende la partenza di Schick per accogliere definitivamente nella capitale Kalinic.