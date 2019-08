CALCIOMERCATO ATALANTA RENATO PORTALUPPI LUAN/ Intervenuto in conferenza stampa, Renato Portaluppi, allenatore del Gremio, ha parlato della situazione di Luan: ""Qualcuno sente un uccellino dire una bugia e la diffonde in giro.

Quando le cose sono reali, il club risponde, ma non c'è stato nessun contatto. Quando arrivano offerte, la società spiega perché le ha rifiutate. In questo caso non c'è nulla".