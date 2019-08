Serie B, goleada Benevento: vince anche il Crotone

SERIE B SPEZIA CROTONE BENEVENTO CITTADELLA / In attesa delle restanti partite in programma, Benevento e Cittadella raggiungono in vetta alla classifica di Serie B l'Empoli a quota 4 punti battendo rispettivamente Cittadella e Spezia nelle prime due partite giocate in questo sabato.

Poker della squadra di Pippo Inzaghi: dopo l'autogol di Ghiringhelli, a segno per i sanniti Maggio, Insigne e Coda con un autentico capolavoro alla Van Basten. Inutile il gol della bandiera siglato per gli ospiti da Diaw.

E' invece Simy il protagonista indiscusso di Spezia-Crotone: l'attaccante nigeriano tra il 24esimo e il 29esimo minuto di gioco sigla la doppietta che decide il match. Per i padroni di casa in gol Ricci, inutile il forcing finale.