Pagelle Juventus-Napoli: i voti del primo tempo

JUVENTUS NAPOLI PAGELLE PRIMO TEMPO / Napoli horror in questo primo tempo allo Stadium, Juve mortifera e tremendamente concreta, bravissima a sfruttare le praterie offerte dagli avversari. Sul primo gol il contropiede perfetto, 80 metri di campo in una manciata di secondi, gli stessi che sono serviti a Danilo per segnare il primo gol nel nostro campionato. Il secondo è una magia di Gonzalo Higuain, che manda a spasso Koulibaly e trova l'incrocio dei pali con un movimento da campione.

Ma il Napoli in campo semplicemente non c'è, e il passivo poteva essere anche più corposo.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

De Sciglio sv (dal 15' Danilo 7)

Bonucci 7

De Ligt 6,5

Alex Sandro 6,5

Khedira 7

Pjanic 6,5

Matuidi 6,5

Douglas Costa 7

Higuain 7

Cristiano Ronaldo 6,5

All. Martusciello 7



NAPOLI

Meret 5,5

Di Lorenzo 5,5

Manolas 5

Koulibaly 5

Ghoulam 5

Allan 5

Zielinski 5

Callejon 5

Fabian 5

Insigne 5,5

Mertens 5

All. Ancelotti 4,5