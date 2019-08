MILAN BRESCIA CORINI / Al termine del match disputato a San Siro contro il Milan, Eugenio Corini si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per commentare la partita del suo Brescia sconfitto per 1-0 nel primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la partita fatta.

Abbiamo provato a fare le nostre cose, abbiamo preso un gol velocemente su rimessa laterale. Abbiamo subito poco nel primo tempo. Ci abbiamo provato, la sensazione è che potessimo pareggiare. Peccato solo per il risultato ma la prestazione rimane di grande personalità".

Strada in salita: ''Sappiamo che il nostro percorso sarà difficile e tortuoso. Queste prime due giornate di campionato però ci danno grande fiducia, possiamo farcela. E' importante uscire dal campo, anche quando si perde, con qualcosa che ti rimane dentro".