MILAN BRESCIA GIAMPAOLO / Buona la prima a San Siro per Marco Giampaolo: il suo Milan archivia la sconfitta all'esordio contro l'Udinese e batte 1-0 il Brescia grazie al colpo di testa siglato nel primo tempo da Hakan Calhanoglu. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Al termine del match il tecnico rossonero si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per analizzare la partita: ''La scelta di André Silva? Per ogni partita mi riservo di scegliere chi deve scendere in campo. Non ho scelto solo lui, ho scelto Kessie e Bennacer. Il Milan dispone di una rosa di giocatori forti e quindi ho grande possibilità di scegliere. Non so se via André, i giocatori che ho a disposizione sono professionisti e fin quando sono qui li faccio giocare.

Ha fatto una grande partita''.

Cosa manca a questo Milan: ''Abbiamo tanto lavoro da fare, non abbiamo rischiato quasi nulla ma abbiamo perso il controllo in alcune parti della partita. A tratti ho intravisto cose positive ma non voglio essere ripetitivo ma c'è bisogna di lavorare insieme''.

L'eslcusione di Piatek: ''Piatek è un grandissimo giocatore, se non gioca non finisce il mondo. I giocatori devono pensare solo a dare il massimo per il Milan, poi scelgo: magari l'ho visto meno brillante in settimana o un altro in condizione migliore”.

Il ruolo di Paquetà: ''Può essere una grandissima mezzala, deve imparare ad essere meno brasiliano e più concreto. Meno giochi ad effetto però ha motore e tecnica per fare la mezzala ordinata e precisa. Poi negli ultimi 10 minuti l'ho spostato un po' più avanti perché avevo bisogno di lui. Potrebbe anche fare quel ruolo ma a me piace che lì ci sia un attaccante e che abbia il fiuto dell'attaccante''.