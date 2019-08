NAPOLI CALLEJON LLORENTE/ Josè Maria Callejon, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dalla sfida con la Juventus: "E' una delle partite più belle del campionato, è ancora presto si, ma veniamo qui a proporre il nostro gioco e speriamo di vincere.

Ogni volta che si gioca una partita si vedono gli errori in settimana, vogliamo fare una partita perfetta per vincere". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Callejon ha poi trattato l'argomento Llorente e il suo arrivo in azzurro: "Per noi è bello, siamo anche più spagnoli in squadra perchè lui è un grande giocatore ed è una fortuna averlo con noi".