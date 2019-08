CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI / Prima del delicato match in programma questa sera contro il Napoli, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulle trattative più calde del mercato bianconero a poco più di due giorni dalla chiusura della finestra estiva. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Credo che la Juventus abbia scelto Sarri e disputato grandi annate e con i precedenti allenatori è stato fatto un gran lavoro.

Intanto è chiaro che ci dispiace moltissimo per Chiellini, per la sua importanza nel club, logicamente siamo attrezzati, una grande squadra con una grande rosa e abbiamo le persone preposte a sostituirlo al meglio. Credo che per tutte le squadre il mercato sia allo stesso modo, non è programmazione, ma anche opportunità in entrata e in uscita, poi ci sono anche gli imprevisti, quando c'è mercato, l'agitazione è presente e noi siamo tranquilli. Se non ci saranno opportunità rimarremo così".

Il futuro di Dybala: "Possiamo escludere che lui vada via".

La forza del gruppo: ''Credo si sottolinei poco l'aspetto di avere anima. Questa squadra vince in Italia da 8 anni, gioca grandissime stagioni in Champions League, spesso i giocatori vogliono tornare, qui ci sono persone speciali. C'è Gigi, c'è Bonucci. Questi sono degli eroi, gente che ha portato molto al club, non solo al campo, ed è un aspetto che viene sempre sottovalutato, non dimentichiamoci che sono primi da 3000 giorni".