PAGELLE TABELLINO MILAN BRESCIA/ Il Milan vince ma non convince e lo fa con un gol di testa in apertura di Calhanoglu. Bene le Rondinelle al ritorno a San Siro dopo nove anni, sempre in partita e più volte vicine al pareggio nella ripresa. L’ingresso di Piatek non è servito ai rossoneri per chiudere il match, per il Brescia è stato Dessena a vedersi murato il tiro del possibile 1-1.



MILAN



Donnarumma 6,5 - Praticamente mai chiamato in causa, solo qualche uscita e qualche smanacciata. Bravo e attento sul destro deviato di Sabelli.



Calabria 6,5 - Partita di ordinaria amministrazione, senza affanni e senza strappi. Ci mette il corpo per evitare il pari di Dessena.



Musacchio 6,5 - Oscura Donnarumma che gli va a sbattere in più di una circostanza.



Romagnoli 6,5 - Perde qualche duello fisico con Torregrossa quando va in raddoppio, nella sua zona non deve fare altro che presidiare.



Rodriguez 5,5 - Va in affanno sempre costantemente su Torregrossa e il pericolo più grosso dalle parti di Donnarumma nasce proprio dalla sua mattonella. Si vede raramente in zona cross e quando trova il varco giusto non trova i compagni in area.



Kessie 6,5 - La condizione non è ottimale e si vede, ma quando mette il fisico diventa incontrastabile in mezzo al campo. Il Milan si affida sempre a lui per uscire dalle situazioni più ingarbugliate e per attaccare nel momento peggiore del match.



Bennacer 6 - Nella sua zona transitano davvero pochi palloni perchè i cambi di gioco sono frequenti e costanti. I pochi palloni che tocca non li perde.



Calhanoglu 6,5 - Sblocca il match dopo 12’ con un colpo di testa, non proprio la specialità della casa. Il resto delle giocate fanno della sua una prestazione positiva e incoraggiante per Giampaolo. Dal 65’ Paquetà 6 - Entra e colpisce un palo.



Suso 6 - A sprazzi, dipende dalla casella del puzzle che va a occupare nel continuo scambiarsi di posizione degli attaccanti. Dà il meglio quando si allarga e ha spazio per puntare avversario e porta: lo si vede quando confeziona l’assist a Calhanoglu.



Castillejo 5,5 - Tanto movimento a mandare in confusione la difesa avversaria ma poca sostanza nel dribbling e nella conclusione. Dall’80’ Borini sv.



André Silva 5 - Molle e spaesato al suo sorprendente ritorno a San Siro dal 1’. Una grande giocata con stop e pallonetto, nient’altro da segnalare se non tanti palloni persi. Dal 61’ Piatek 5 - Sbaglia un gol non da lui.



All. Giampaolo 5,5 - Il Milan vince soffrendo ma il campanello d’allarme rimane acceso: la squadra è spuntata e l’esclusione di Piatek rischia di lasciare traccia. Rossoneri vincenti ma non convincenti.



BRESCIA



Joronen 6,5 - Qualche brivido di troppo ai suoi tifosi, soprattutto con la palla tra i piedi.

Ma tiene blindata la porta nel secondo tempo dando speranza alle Rondinelle.Sabelli 6,5 - La conclusione più pericolosa del Brescia porta la sua firma con un destro dai 20 metri (deviato). Partita gagliarda dal 1’ all’ultimo minuto.Chancellor 6 - Ben appostato anche con l’ingresso di Piatek.Cistana 6 - Sostiene il compagno senza correre particolari rischi.Martella 5,5 - Si perde Suso su quella fascia in occasione del vantaggio, rivelatosi poi decisivo, di Calhanoglu. Poi si fa male. Dal 14’ Mateju 6 - Non si schioda dalla sua zona di competenza per tenere a bada Suso.Bisoli 6 - Sostanza e sacrificio in mezzo al campo, qualche volta con troppa irruenza come in occasione dell’ammonizione subita.Tonali 6,5 - Sbaglia qualche pallone ma il suo impatto con San Siro è da grandissimo giocatore: con qualità e personalità.Dessena 6 - Lotta su ogni pallone e rischia di pareggiare i conti se non fosse stato per un grande intervento di Calabria.Spalek 5,5 - Lotta tra le linee nel tentativo di aprire varchi per i due attaccanti che non riescono, però, a ritagliarsi un posto tra le maglie rossonere. Dal 76’ Tremolada sv.Torregrossa 6,5 - Gioca un primo tempo di assoluto spessore: difficile da contrastare, gestisce tutte le ripartenze difendendo la palla e smistandola al meglio. Esce per un problema fisico. Dal 46’ Aye 6 - Tante giocate, esteticamente da rivedere ma concrete nel risultato. Tiene su il Brescia e crea scompiglio davanti a Gigio.Donnarumma 5 – Oscurato dal duo Romagnoli-Musacchio, non la vede mai.All. Corini 6,5 - Brescia sempre in partita e più vivo che mai nel momento più importante del match, quando il Milan cominciava a essere sulle gambe. Una sconfitta ma tanti segnali positivi.: Abisso 6 - Direzione senza sbavature.: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu (65’ Paquetà); Suso, Castillejo (80’ Borini); André Silva (61’ Piatek). A disposizione: Reina, An. Donnarumma, Bonaventura, Conti, Leao, Krunic, Duarte, Gabbia. Allenatore: Giampaolo.: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella (14’ Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (76’ Tremolada); Torregrossa (46’ Aye), Al. Donnarumma. A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Mangraviti, Morosini. Allenatore: Corini.: Abisso (sez. di Palermo): 12’ Calhanoglu (M).: 24’ Dessena (B), 30’ Cistana (B), 34’ André Silva (M), 39’ Bisoli (B), 55’ Calabria (M), 65’ Calhanoglu (M).: .: recupero 0’ e 4’. Spettatoriper un incasso di