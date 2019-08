Serie A, Milan-Brescia 1-0: basta Calhanoglu

SERIE A MILAN BRESCIA CALHANOGLU / Nel primo dei due anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Brescia e conquista i primi tre punti del suo campionato. La squadra di Giampaolo sblocca subito con un colpo di testa di Calhanoglu al 12', nel resto del primo tempo si da' molto da fare Andrè Silva, schierato a sorpresa, che però conclude poco. Il Brescia sta benissimo in campo e con Bisoli si divora l'1-1, chiamando poi Donnarumma alla parata con un velenoso destro di Sabelli.

I ritmi calano molto nella ripresa, gli ospiti ci credono fino all'ultimo e Donnarumma deve sbrogliare un paio di situazioni complicate in uscita su, anche se nel finale il Milan in contropiede ha svariate occasioni per il 2-0:si divora tre palle gol,colpisce il palo dal limite. Milan ancora convalescente, ma almeno col conforto del risultato, il Brescia diesce a testa altissima da San Siro.

CLASSIFICA SERIE A: Bologna* 4; Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Torino, Brescia*, Milan*, Udinese, Juventus 3 punti; Genoa, Roma, Verona 1; Spal*, Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria e Lecce 0

* una gara in più