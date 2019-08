LIGA OSASUNA BARCELLONA ANSU FATI / Soltanto 2-2 per il Barcellona in casa dell'Osasuna, nella terza giornata della Liga.

Baschi subito in vantaggio, al 7', con Roberto, i blaugrana rincorrono a lungo poi nella ripresa ribaltano il punteggio con(51'), che a 16 anni e 304 giorni diventa il più giovane marcatore di sempre per il Barça nella Liga, e con(64'). Ancora Roberto Torres, però, su rigore (81'), fissa il punteggio sulla parità. Soltanto una vittoria in tre gare per i catalani in campionato.