F2, tragedia a Spa: muove Hubert

F2 SPA HUBERT / Una terribile notizia sconvolge il moto automobilistico e dello sport.

Sul circuito di Spa, in Belgio, in seguito ad un incidente terribile che ha coinvolto ben tre monoposto è morto il giovane pilota Anthoine. Francese, classe 1996, era un esordiente nella categoria che prepara alla F1. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha portato prima alla sospensione, poi all'annullamento della gara.