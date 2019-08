DAZN SKY / Finalmente ci siamo. Dovrebbe essere stato trovato l'accordo tra DAZN e Sky per la visione dei contenuti dell'emittente streaming sul bouquet satellitare.

Secondo indiscrezioni riportate dal 'Sole 24 Ore', il canale a disposizione di DAZN sul bouquet Sky dovrebbe entrare in funzione a partire dal 20 settembre e dovrebbe trattarsi del canale, nominato. La visione sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto abbonamento anche a DAZN, con agevolazioni per gli abbonati al satellitare da almeno 3 anni, per i quali la visione sarà gratuita senza costi aggiuntivi.