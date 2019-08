Premier League: poker Manchester City, stop Chelsea

PREMIER LEAGUE MANCHESTER CITY BRIGHTON CHELSEA SHEFFIELD / Vittoria netta per il Manchester City (4-0) contro il Brighton nei match del sabato pomeriggio nel programma della quarta giornata di Premier League. Poker firmato da De Bruyne (2'), Aguero (42' e 55') e Bernardo Silva (79').

e soci momentaneamente al comando della classifica in attesa del, stecca invece il: non basta la doppietta di(19' e 43'), lorimonta nella ripresa con(46') e l'autorete di(89') trovando il 2-2. Sugli altri campi bene il(3-1 alcon due gol di Vardy, Foxes terze),(2-0 al) e(1-0 all'). 1-1 tra

CLASSIFICA: Manchester City 10 Liverpool 9 Leicester 8 Crystal Palace, West Ham 7 Arsenal* 6 Manchester United, Sheffield United, Chelsea 5 Burnley*, Tottenham*, Everton*, Southampton, Newcastle, Brighton, Bournemouth 4 Wolverhampton*, Aston Villa, Norwich 3 Watford 1

*una gara in meno