Milan-Brescia, spettatore speciale a 'San Siro'

MILAN BRESCIA ALLEGRI / Spicca un volto speciale in tribuna a 'San Siro' a pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Brescia, secondo anticipo della seconda giornata di campionato.

Ad assistere al match, infatti, c'è anche l'ex tecnico di Milan e Juventus Massimiliano, in questo momento senza squadra. Un'ombra ingombrante per l'allenatore rossonero Marco? Niente di tutto questo: Allegri è stato invitato infatti dal patron del Brescia, che lo lanciò in panchina a Cagliari.