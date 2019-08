CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA / Si assottigliano le possibilità di vedere Neymar nuovamente al Barcellona. Il Psg continua a chiedere circa 215 milioni di euro per cedere il brasiliano, l'offerta blaugrana era ferma a 130 milioni, più i cartellini di Todibo, Rakitic e Dembelé.

Ma i tre giocatori, in particolare l'attaccante francese, non sono convinti. In ogni caso, i francesi chiedevano almeno 150 milioni di parte cash. La testata iberica 'Sport' svela un retroscena: Neymar avrebbe proposto al Psg di essere lui a versare i 20 milioni mancanti. Uno sforzo tuttavia inutile, con il club francese che si sarebbe anche detto disposto ad accettare ma facendo notare al giocatore che la stessa trattativa col Barcellona era bloccata dai veti delle contropartite.