Juventus e Inter, dalla Spagna: doccia gelata per Rakitic

JUVENTUS INTER RAKITIC / A poche ore dalla fine del mercato estivo si fa sempre più complicata l'ipotesi di strappare Ivan Rakitic al Barcellona.

Accostato in Italia a Juventus, che nelle ultime ore avrebbe chiesto anche il centrale Todibo ai blaugrana , il centrocampista croato rimane tra i nomi che potrebbero finire nell'operazionecon il Psg, che rischia però di arenarsi. Non solo. Il quotidiano 'Mundo Deportivo' riporta da fonti vicine al calciatore che il vicecampione del mondo con la Croazia avrebbe ormai deciso di rimanere in blaugrana e non ha intenzione di lasciare il 'Camp Nou' in così poche ore. Solo una netta presa di posizione del Barça ed un'offerta contrattuale molto vantaggiosa potrebbero convincerlo a cambiare aria rinunciando al biennale in essere col Barcellona.