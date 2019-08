JUVENTUS DE LIGT SARRI / Non si è visto in campo in occasione di Parma-Juventus, ma de Ligt è molto tranquillo. Il difensore bianconero è stato intervistato in patria dal 'Telegraaf', cui ha raccontato la nuova vita da giocatore della Juve. "Critiche? Mi sorprendono visto che non sto ancora giocando, ma non ci penso.

mi aveva avvisato che il primo mese sarebbe stato di grande cambiamento, ho parlato a lungo con lui. Non sono preoccupato, è positivo essere cinque difensori di grande livello alla Juve. In allenamento facciamo scintille, tutti vogliamo dare il meglio.è un grande insegnante, ma sto imparando molto da tutti".