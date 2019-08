CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO FLUMINENSE/ Prosegue la trattativa tra Fluminense e Fiorentina per Pedro, ma tutte le parti in causa stanno partecipando ad una corsa contro il tempo, vista l'imminente chiusura del calciomercato (2 settembre) e le innate lungaggini burocratiche proprie dei trasferimenti tra Italia e Sudamerica.

Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui! Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , al momento il club carioca non è ancora del tutto convinto né della formula (prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni), né delle cifre complessive (15-18 milioni di euro). I contatti proseguiranno anche nel weekend.