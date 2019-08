JUVENTUS RAKITIC TODIBO / Ultimi due giorni di calciomercato e si aspettano i botti finali: potrebbe farli anche la Juventus che continua a lavorare sulle cessioni ma non toglie gli occhi sui possibili acquisti.

Un obiettivo di lunga data è Ivan Rakitic che potrebbe lasciare il Barcellona davanti ad un'offerta di 40-50 milioni di euro , come raccontato da Calciomercato.it : il croato è anche una possibile pedina di scambio con il Psg nell'affare, anche se la trattativa sembrerebbe essersi arenata. Ma non soltanto Rakitic: come riferisce 'RAC1', infatti, oltre a continuare a insistere per Rakitic, la Juventus avrebbe anche chiesto al Barcellona Jean-Clear, come sostituto di Chiellini che dopo l'infortunio di ieri dovrà restare fermo diversi mesi. Anche il francese, 19 anni, è uno dei nomi che è stato offerto al Psg per ottenere il sì per Neymar. Ora ci prova la Juventus che ha poco più di due giorni per provare il colpo last minute.