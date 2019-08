CALCIOMERCATO INTER POLITANO FIORENTINA/ Matteo Politano è un obiettivo di calciomercato della Fiorentina di Vincenzo Montella. L'attaccante esterno nerazzurro, stando a quanto riportato da 'Sport Mediaset', potrebbe infatti trasferirsi alla Viola.

Il club di Roccoavrebbe offerto una super cifra di 30 milioni di euro più bonus per strappare l'ex Sassuolo ai nerazzurri. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Per il passaggio alla Fiorentina di Politano c'è però un ostacolo ed è rappresentato dalle parole di Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter infatti, nella conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, ha specificato la chiusura del mercato in entrata ed in uscita dei nerazzurri per questa finestra estiva.