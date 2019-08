PREMIER LEAGUE SOUTHAMPTON MANCHESTER UNITED/ Non basta il gol di Daniel James al decimo minuto di gioco per il Manchester United, che esce con un punto dal St. Mary's Stadium nella sfida contro il Southampton.

All'inizio della ripresa infatti, i ragazzi disono stati agganciati dal gol diad inizio ripresa. Per le ultime notizie sulla Premier League---> clicca qui!

Al 73esimo arriva la possibile svolta con l'espulsione di Denso per il Soton, ma lo United non riesce a tornare in vantaggio e, continua la striscia senza la vittoria, che manca dalla prima giornata con il Chelsea.