Bologna, il ritorno a casa di Mihajlovic: accoglienza da brividi

BOLOGNA MIHAJLOVIC / La vittoria del suo Bologna contro la Spal non è la cosa più emozionante vissuta da Sinisa Mihajlovic in questo primo weekend lontano dall'ospedale dopo oltre 40 giorni di cure per la leucemia.

"Bentornato a casa papà" la dolce sorpresa che la moglie Arianna e i figli dell'allenatore rossoblù hanno voluto preparare: tanti palloncini colorati, le foto che ritraggono tanti momenti familiare e un abbraccio che sa finalmente di casa. Per Mihajlovic ci saranno ora dieci giorni da condividere con i propri familiari in attesa di un nuovo ricovero per il secondo tempo della partita che il tecnico serbo non ha nessuna voglia di perdere...